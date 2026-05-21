Homenaje para Renato e Idania Dowman en el Mes de la Etnia Negra

El cantante de reggae Leonardo “Renato” Aulder y la artista de jazz Idania Dowman fueron reconocidos por las autoridades de la Universidad de Panamá en mérito a sus valiosos aportes a la herencia cultural afrodescendiente del país, en el marco de la conmemoración del Mes de la Etnia Negra.

En sus palabras de bienvenida, la magíster Juana López Córdoba, subdirectora de Cooperación Internacional y presidenta de la Fundación Global de Mujeres Afrodescendientes, destacó el papel de la educación como herramienta esencial para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y promover sociedades más inclusivas y equitativas.

“Es importante crear conciencia, visibilizar, incluir, plasmar y documentar todos los aportes afrodescendientes, tomando como referencia nuestros más de 500 años de historia”, expresó López Córdoba, quien además subrayó la necesidad de impulsar políticas públicas que coloquen a las personas afrodescendientes en el centro de la gestión pública y del desarrollo sostenible.

La programación incluyó diversas expresiones artísticas y culturales representativas de la herencia afrodescendiente. Entre ellas destacó la presentación de una décima alusiva a la identidad afro, interpretada por el reconocido cantautor Luis “El Cholo” Bernal, además de muestras culturales y de moda afrodescendiente organizadas por colectivos y representantes del Movimiento Social Afro Panameño.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el reconocimiento otorgado a Leonardo “Renato” Aulder, distinguido como embajador de la cultura y los derechos humanos de la población afrodescendiente por su permanente contribución a la identidad y herencia cultural panameña. La distinción fue entregada por el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro.

Asimismo, se reconoció el aporte del diseñador Alex Adames, impulsor de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la identidad afrodescendiente, y se destacó la trayectoria de Idania Dowman, considerada una de las principales exponentes del jazz en Panamá y defensora del patrimonio cultural afrodescendiente.