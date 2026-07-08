Influencer estadounidense Connor Murphy muere en un lago de Tailandia

El influencer estadounidense de fitness Connor Murphy, conocido por su presencia en redes sociales y por contenidos centrados en la mejora física y la apariencia, murió en Tailandia tras un incidente ocurrido en un lago de Bang Phli, según información preliminar difundida por autoridades locales.

Murphy, quien acumulaba cerca de tres millones de seguidores en distintas plataformas, habría ingresado al agua después de comportarse de manera errática, de acuerdo con los reportes iniciales.

Las autoridades tailandesas informaron que el suceso se produjo luego de que el influencer fuera visto actuando de forma inusual en una vivienda que alquilaba en la zona.

Testigos señalaron que el joven habría causado daños en la propiedad antes de dirigirse al lago cercano, donde finalmente se produjo el incidente que derivó en su muerte. La policía local abrió una investigación para esclarecer las circunstancias y determinar si existieron factores adicionales que influyeran en su comportamiento previo.

Murphy, de 29 años, alcanzó notoriedad en la comunidad de fitness digital por sus videos sobre transformación corporal, rutinas de ejercicio y experimentos relacionados con la apariencia física.

En los últimos años, también había generado atención por contenidos que mostraban cambios abruptos en su conducta, lo que llevó a especulaciones sobre su estado emocional y su bienestar.

Las autoridades tailandesas continúan recopilando testimonios y revisando material audiovisual registrado en la zona para reconstruir la secuencia de hechos. La embajada de Estados Unidos en Tailandia fue notificada del caso y se encuentra en contacto con las autoridades locales para coordinar los procedimientos consulares correspondientes.

El cuerpo de Murphy fue recuperado por equipos de emergencia y trasladado para los exámenes forenses. La investigación permanece abierta mientras se esperan resultados oficiales que permitan establecer con precisión las causas del fallecimiento y el contexto en el que se produjo.