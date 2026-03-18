Ingresos de música grabada superan los 30 mil millones de dólares por primera vez

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) reportó que los ingresos globales por música grabada alcanzaron los 31mil 700 millones de dólares en 2025, la cifra más alta desde 1999 sin ajuste por inflación.

Según Billboard el dato está incluido en el Informe Mundial de la Música 2026 y se convierte en el undécimo año consecutivo de crecimiento para la industria musical.

El streaming de pago continúa siendo el motor principal, con ingresos superiores a 22.000 millones de dólares, equivalentes al 69,6% del total mundial. La base de usuarios de suscripción creció hasta los 837 millones, frente a los 752 millones del año anterior.

Los formatos físicos mostraron un repunte, con un crecimiento del 8%, impulsado por el aumento del 13,7% en ventas de vinilos. Los ingresos por derechos de interpretación subieron levemente (+0,3%), mientras que las descargas digitales y la sincronización registraron caídas.

En cuanto a mercados, Estados Unidos mantuvo su liderazgo con un crecimiento del 3,3%, representando el 38,7% de los ingresos globales.

China superó a Alemania y se convirtió en el cuarto mercado mundial (+20,1%). Japón (+8,9%) y Europa (+5,6%) consolidaron su peso, mientras que Latinoamérica fue la región de mayor crecimiento (+17,1%), con Brasil y México dentro del top 10 global. Medio Oriente y Norte de África también destacaron (+15,2%), con el streaming representando el 97,5% de sus ingresos.

En el plano artístico, Taylor Swift fue la artista más vendida a nivel mundial en 2025, por cuarto año consecutivo. El top 5 lo completan Stray Kids, Drake, The Weeknd y Bad Bunny. El sencillo más vendido fue “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars, mientras que el álbum The Life of a Showgirl de Swift lideró en todos los formatos.

El informe advierte sobre el fraude en el streaming, impulsado por la IA generativa, que crea reproducciones artificiales y desvía ingresos de artistas y titulares de derechos.

Con un crecimiento sostenido y nuevos desafíos digitales, la música grabada vive un momento histórico, consolidando su posición como una de las industrias culturales más dinámicas del mundo.