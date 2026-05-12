Investigan agresión durante el show de Ulpiano Vergara

m.Salomón | El acordeonista típico panameño Ulpiano Vergara se pronunció luego del incidente ocurrido durante una presentación, donde un guitarrista agredió a uno de los vocalistas de la agrupación en plena tarima.

A través de un comunicado, Vergara lamentó lo sucedido y aseguró que se trató de una situación “ajena al espectáculo”. El músico explicó que algunos integrantes del equipo intervinieron únicamente para evitar que el altercado escalara y señaló que él continuó concentrado en la presentación, sin percatarse de lo que ocurría.

Por otra parte, una fuente cercana al caso confirmó a este medio que el afectado presentó una denuncia formal contra el músico involucrado, José Luis Cortez, por lo que el proceso legal ya habría iniciado.

Según la fuente, el incidente comenzó mientras se realizaban ajustes relacionados con el sonido y el instrumento.

La persona aseguró que, hasta el momento, las autoridades mantienen abierta una investigación por el presunto delito de lesiones personales, caso que podría conllevar una pena de entre cuatro y cinco años de prisión, dependiendo del avance de las investigaciones y las afectaciones sufridas por el músico. Se trató de contactar al guitarrista y no recibimos respuesta al cierre de esta nota.