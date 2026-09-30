Cultura

“Island Sun”: La nueva propuesta de perfumería árabe que captura la esencia de un verano eterno

“Island Sun”: La nueva propuesta de perfumería árabe que captura la esencia de un verano eterno
Durante la presentación de la fragancia “Island Sun”.
Zulema Emanuel
30 de septiembre de 2026

La casa Khadlaj presentó su más reciente creación olfativa, “Island Sun”, una fragancia concebida para transportar a quien la lleva a un destino tropical bañado por el sol. Inspirado en la calidez de las costas, la frescura de los frutos exóticos y la brisa marina, este perfume equilibra la vibrante energía del verano con una arquitectura sofisticada, sensual y luminosa que caracteriza a la alta perfumería de Oriente Medio.

La propuesta se distingue por una evolución olfativa multicapa: abre con una salida fresca y tropical impulsada por notas de mango, coco, lima y limón; evoluciona hacia un corazón elegante donde se entrelazan la pimienta rosa, el jazmín y la flor de azahar; y cierra con un fondo cálido de almizcle, haba tonka y maderas preciosas. Esta combinación garantiza un acabado exótico, envolvente y de larga duración en la piel.

Presentada oficialmente bajo el concepto Desert Golden Hour, la fragancia está pensada para quienes buscan un aroma distintivo que combine frescura y elegancia para cualquier ocasión.

Khadlaj Island Sun ya se encuentra disponible para los amantes de la perfumería fina en todas las sucursales de Ultra Beauty.

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