“Island Sun”: La nueva propuesta de perfumería árabe que captura la esencia de un verano eterno

La casa Khadlaj presentó su más reciente creación olfativa, “Island Sun”, una fragancia concebida para transportar a quien la lleva a un destino tropical bañado por el sol. Inspirado en la calidez de las costas, la frescura de los frutos exóticos y la brisa marina, este perfume equilibra la vibrante energía del verano con una arquitectura sofisticada, sensual y luminosa que caracteriza a la alta perfumería de Oriente Medio.

La propuesta se distingue por una evolución olfativa multicapa: abre con una salida fresca y tropical impulsada por notas de mango, coco, lima y limón; evoluciona hacia un corazón elegante donde se entrelazan la pimienta rosa, el jazmín y la flor de azahar; y cierra con un fondo cálido de almizcle, haba tonka y maderas preciosas. Esta combinación garantiza un acabado exótico, envolvente y de larga duración en la piel.

Presentada oficialmente bajo el concepto Desert Golden Hour, la fragancia está pensada para quienes buscan un aroma distintivo que combine frescura y elegancia para cualquier ocasión.

Khadlaj Island Sun ya se encuentra disponible para los amantes de la perfumería fina en todas las sucursales de Ultra Beauty.