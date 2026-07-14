$!Jaklyn brilla con su primer protagónico en “Broken Land”

La actriz mexicana Jaklyn Bejarano vive uno de los momentos más importantes de su carrera al protagonizar “Broken Land”, su debut cinematográfico, una película que aborda la migración desde una mirada humana y que ya ha recorrido importantes festivales internacionales.

Con 14 años de trayectoria en teatro, danza y televisión, Bejarano aseguró que el camino para llegar a este proyecto no fue sencillo. El proceso de audiciones se extendió por casi dos meses y estuvo marcado por la incertidumbre y el reto de interpretar un personaje en inglés.

En la cinta interpreta a Irene, una joven migrante embarazada que emprende un peligroso viaje en busca de un futuro mejor. Para construir el personaje, Bejarano investigó testimonios de mujeres migrantes y encontró una conexión personal con la historia, inspirada también por la experiencia migratoria de su padre.

“Conecté profundamente con el tema porque es algo que me atraviesa a nivel social y personal. Irene representa la fuerza de muchas mujeres que luchan por salir adelante y necesitan ser escuchadas”, expresó.

La actriz también destacó que compartir escena con el reconocido actor David Morse fue una experiencia enriquecedora, ya que recibió de él apoyo y consejos durante el rodaje.

Más allá de su debut en la gran pantalla, Bejarano espera que “Broken Land” invite al público a reflexionar sobre la empatía y la dignidad humana.

“Espero que las personas se den la oportunidad de entender que la migración no es una ficción. Son historias reales que merecen ser vistas con más humanidad y menos indiferencia”, concluyó.