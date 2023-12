Jhonathan Chávez y Los Triunfadores representarán a Panamá en Viña del Mar 2024.

Jhonathan Chávez viajará a Chile para representar a Panamá en la competencia folklórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024.

“Décimo Quinto Festival”, original de Dorindo Cárdenas, es la canción escogida por el artista y su equipo para interpretar en este importante evento.

“Este tema en particular, cantado por todo América, fue popularizado por otros artistas y se desconoce que su compositor original es panameño, entonces la elegimos para darla a conocer con la identidad que le corresponde. No digo esto en tono de pelea, sino porque pues buscamos abrir nuestras puertas y que nuestro género sea identificado; no centramos nuestro proyecto en nosotros, sino en Panamá, en su música y darla a conocer”, comenta el artista, quien ya lleva un régimen físico y alimenticio necesario para dar su show en la Quinta Vergara.

Marcelino Guerra Jr. es el productor de la versión de “Décimo Quinto Festival” que será llevada a Viña 2024.

“Hicimos un arreglo, enriquecer la música agregando ciertos elementos que se usan en los ritmos del mundo como metales, trompetas, trombones, algo de piano y batería. Incluso, en esta canción tuvimos la colaboración de trompetistas de 4. 40 de Juan Luis Guerra y algunos músicos de sesión que le graban a Ricardo Arjona o Camilo”, destaca el productor.

Chávez se presentará en este importante escenario con algunos miembros de su conjunto Los Triunfadores.

Toda su travesía será documentada para una miniserie, que será distribuida a través de sus plataformas digitales.