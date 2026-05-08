José Broce brilla por cuidar el futuro de la décima

El músico y gestor cultural panameño José Augusto Broce recibirá en Cuba el Premio Iberoamericano “Indio Naborí” de Décima y Verso Improvisado. El galardón será entregado del 15 al 17 de mayo en Varadero, Matanzas, República de Cuba, en el marco del Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, que reunirá a exponentes de distintos países de Iberoamérica.

Broce explicó que la noticia la recibió mientras se encontraba en Tenerife, Islas Canarias, representando a Panamá y destacó que “lleva la responsabilidad de representar lo mejor de Panamá y los antepasados”.

Según el gestor, el premio tiene un valor especial porque es la primera vez que se entrega a un músico panameño dentro de este ámbito internacional. “Generalmente se le entrega a poetas o trovadores”, comentó.

Sobre el interés de las nuevas generaciones por estas expresiones culturales, Broce aseguró que sí existe entusiasmo entre niños y jóvenes, aunque considera necesario fortalecer la enseñanza y divulgación. “Hay que enseñarles a los niños y jóvenes lo que somos. Nuestros trovadores deben de ver cómo se forman escuela o ellos mismos prepararse para que tengan una pedagogía y una metodología para la enseñanza del canto de la décima”, expresó.