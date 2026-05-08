Cultura

José Broce brilla por cuidar el futuro de la décima

José Broce brilla por cuidar el futuro de la décima
Cortesía | José Augusto Broce ahora es especialista del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial de MI Cultura.
José Broce brilla por cuidar el futuro de la décima
José Broce brilla por cuidar el futuro de la décima
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José Broce brilla por cuidar el futuro de la décima
ML | Dando clases a los niños.
José Broce brilla por cuidar el futuro de la décima
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José Broce brilla por cuidar el futuro de la décima
Maribel Salomón
08 de mayo de 2026

El músico y gestor cultural panameño José Augusto Broce recibirá en Cuba el Premio Iberoamericano “Indio Naborí” de Décima y Verso Improvisado. El galardón será entregado del 15 al 17 de mayo en Varadero, Matanzas, República de Cuba, en el marco del Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, que reunirá a exponentes de distintos países de Iberoamérica.

Broce explicó que la noticia la recibió mientras se encontraba en Tenerife, Islas Canarias, representando a Panamá y destacó que “lleva la responsabilidad de representar lo mejor de Panamá y los antepasados”.

Según el gestor, el premio tiene un valor especial porque es la primera vez que se entrega a un músico panameño dentro de este ámbito internacional. “Generalmente se le entrega a poetas o trovadores”, comentó.

Sobre el interés de las nuevas generaciones por estas expresiones culturales, Broce aseguró que sí existe entusiasmo entre niños y jóvenes, aunque considera necesario fortalecer la enseñanza y divulgación. “Hay que enseñarles a los niños y jóvenes lo que somos. Nuestros trovadores deben de ver cómo se forman escuela o ellos mismos prepararse para que tengan una pedagogía y una metodología para la enseñanza del canto de la décima”, expresó.

Forma a niños en el violín y la mejorana

ml | Hoy en día, el músico impulsa el proyecto “Herencia Campesina”, desarrollado por el Ministerio de Cultura, con el que enseña violín folclórico y mejorana a más de 100 niños en provincias como Veraguas y Herrera. La iniciativa logró llegar a Chile el año pasado, donde un grupo de estudiantes se presentó en el Palacio de La Moneda. “La idea es que este proyecto siga creciendo y se pueda expandir a todo el país para fortalecer nuestra música tradicional”, sostuvo.

Crónica
de vida

Es fundador y líder de la “Herencia Campesina”. Además, es considerado un “Tesoro Vivo” por su dedicación a la enseñanza y difusión del folclor.

En 2025 llevó la mejorana al frontis de La Moneda en Chile. Estuvo en la Semana del Trovador Puertorriqueño.

Representó a Panamá en España, en el festival “Pepe Urbano Verseando por Fasnia”, en Tenerife.

En el 2024 recibió un reconocimiento por el Club Rotario de Santiago, en honor al folclor.

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