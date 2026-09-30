Julián Gil y Valeria Marín debutan en Vendetta Race 2027

El actor Julián Gil y la periodista deportiva Valeria Marín llevarán su complicidad a las pistas de automovilismo. La pareja encabezará una de las doce escuderías de Vendetta Race, franquicia que combina carreras reales, narrativa inspirada en familias mafiosas y participación activa del público.

El Gran Premio inaugural se celebrará en mayo de 2027 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, España, dentro de una temporada que promete espectáculo deportivo y entretenimiento digital.

Gil asumirá el rol de “Capo” de la familia, mientras que Marín será “consigliere” y directora de la escudería, aportando su experiencia en el ámbito deportivo. “Vendetta Race nos permitirá construir un equipo con personalidad propia y compartir ese proceso con el público”, expresó el actor.

La presentación oficial tuvo lugar en Madrid durante “El Cónclave”, evento que reunió a los doce Capos y mostró el vehículo de competición. Los equipos competirán con autos Mitjet, de características idénticas, homologados por la FIA, lo que garantiza igualdad técnica y pone el foco en la estrategia y la habilidad al volante.

El formato contempla cinco batallas por carrera. La primera, denominada “La Fuga”, enfrentará a cada Capo en solitario contra un rival elegido por la audiencia. El público decidirá en tiempo real a través de Twitch, YouTube y la plataforma propia del proyecto.

Según los organizadores, los Capos suman más de 100 millones de seguidores en redes sociales.

Valeria Marín destacó la importancia de la preparación y el trabajo en equipo: “Me ilusiona aportar esa visión como directora de nuestra escudería y ‘consigliere’ de la familia. Julián y yo compartimos las ganas de aprender y competir”.

El calendario incluye El Draft, previsto para el 20 de octubre de 2026 en Jerez, donde se seleccionarán los pilotos profesionales que acompañarán a cada familia. Desde entonces, se desarrollará la etapa “Camino al GP”, con entrenamientos, contenidos digitales y un documental oficial que seguirá la evolución de las escuderías hasta mayo de 2027.

La jornada final combinará carreras de Capos y pilotos profesionales con espectáculos musicales y actividades de marcas. La familia vencedora recibirá “El Tributo”, ceremonia que cerrará la temporada inaugural.

Con esta aventura, Gil y Marín trasladan su complicidad al universo competitivo de Vendetta Race, donde cada decisión contará dentro y fuera de la pista.