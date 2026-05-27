Kanye West actuará en Estambul este sábado

El rapero estadounidense Kanye West, cuyos conciertos fueron prohibidos en varios recintos europeos debido a unas declaraciones antisemitas, actuará en Estambul el 30 de mayo, informaron los organizadores.

El artista de 48 años, también conocido como “Ye”, provocó gran indignación por comentarios en los que glorificaba al líder nazi Adolf Hitler y por discursos antisemitas que atribuye a su trastorno bipolar.

También se espera que el rapero estadounidense Travis Scott participe en el evento del sábado en el estadio olímpico Atatürk de Estambul, declaró el organizador Erdem Karahan, de ILS Vision, a la agencia estatal Anadolu el martes.

Al evento asistirán unas 120.000 personas. La ciudad pondrá a disposición 100 autobuses gratuitos para que la gente pueda regresar a casa, informó CNN Turk.

Las declaraciones y acciones extremas de West -el año pasado lanzó una canción titulada “Heil Hitler” y anunció camisetas con esvásticas en su sitio web- provocaron una fuerte reacción en contra de su planeada gira europea.

En abril, el gobierno británico le prohibió entrar en el país para encabezar un festival, obligando a los organizadores a cancelar el evento.

Una semana después, pospuso un concierto en Marsella, en Francia, tras trascender la información de que el ministro del Interior buscaba bloquear la actuación.

Un estadio polaco canceló un concierto de West previsto para el 19 de junio, y el ministro de Cultura afirmó que Polonia quería impedir su actuación debido a su “promoción del nazismo”.

Más tarde, el club de fútbol suizo FC Basilea declaró a la AFP haber rechazado una propuesta para albergar un concierto de West.

En enero, el cantante publicó un anuncio en el Wall Street Journal para defenderse, afirmando: “No soy nazi ni antisemita” y “amo a la gente judía”. Atribuyó su comportamiento a un “episodio maníaco” provocado por el trastorno bipolar.

Con todo, tiene previsto actuar en los Países Bajos los días 6 y 8 de junio, en la capital albanesa, Tirana, el 11 de julio, y en Praga el 25 de julio.