Con una mezcla de fuerza, picardía y elegancia, los hermanos Kenny y Kiara Pérez demuestran que la perseverancia y el trabajo duro da frutos.

Tras 16 años en el mundo musical, estos tipiqueros regresan con “Sueños locos”, una melodía que convierte una amistad en una confesión atrevida, con sabor a libertad y a sentimientos.

Kenny contó que es el productor de este tema y que desde hace un año empezó a involucrarse más en la producción de las canciones.

“Así como el mundo va evolucionando, todos tenemos que evolucionar. El típico es un género delicado, está muy arraigado a las costumbres y tradiciones. Hoy, las generaciones que consumen el típico han cambiado muchísimo, ahora son más jóvenes. Hemos tenido que buscar el punto medio para captar esa atención de los oyentes más jóvenes”, expresó Kenny, quien asegura que además de tocar el acordeón se defiende ejecutando el bajo, la guitarra, los timbales y las congas.

Por su parte, Kiara narró que su proceso de recuperación del hematoma que le salió en una cuerda vocal fue dramático, en especial cuando le dijeron que tenía que permanecer sin hablar por un mes y ya tenían eventos programados. “Se me hizo un hematoma en la cuerda vocal izquierda, eso duele, el dolor que sentí no se lo deseo a nadie, y ahí vino el reposo absoluto, porque eso solo sana con descanso. Hasta me llamaron a preguntarme si me estaba haciendo quimio, pero eso no fue cierto”, afirmó.

La cantante Kiara dijo que siempre estará agradecida con Anarkelys Arias, quien dejó a un lado sus presentaciones para cumplir los shows con la Fuerza Pindín, mientras ella estaba en recuperación.