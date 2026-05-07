La cantante británica Bonnie Tyler, ingresada en un hospital de Portugal

La cantante británica Bonnie Tyler, estrella de los años 80, fue ingresada de urgencia en un hospital de Portugal, donde se sometió a una operación intestinal, informó su entorno.'Lamentamos muchísimo anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, en Portugal, donde posee una residencia, para someterse a una operación intestinal de urgencia', según un mensaje difundido el miércoles en el sitio oficial de la cantante, de 74 años.El comunicado añade que 'la intervención se desarrolló correctamente' y que la intérprete de 'Total Eclipse of the Heart' se encuentra 'actualmente recuperándose', sin ofrecer más detalles sobre su estado de salud.El nombre real de la cantante es Gaynor Hopkins y nació en Gales.La artista saltó a la fama a finales de los años 70 con el éxito 'It’s a Heartache', antes de convertirse en una de las grandes figuras de los 80 gracias a temas como 'Total Eclipse of the Heart' (1983) y 'Holding Out for a Hero' (1984).Conocida por su voz ronca y su melena rubia, Bonnie Tyler representó a su país en el festival de Eurovision en 2013 con la canción 'Believe in Me'. Terminó en el decimonoveno puesto.El rey Carlos III distinguió en 2023 a Bonnie Tyler como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música.