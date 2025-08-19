La comida colonense cautivó a turistas y panameños

Miles de turistas y familias panameñas se dieron cita los días 16 y 17 de agosto en el Centro de Convenciones de Amador, antiguo Figali, para disfrutar de la edición 2025 de “Sabores de Colón”.

El festival dejó escenas memorables con largas filas de personas ansiosas por probar delicias colonenses como el one and one, plantintá, patí, one pot, icing glass y mucho más, demostrando el atractivo de la gastronomía local.

El ambiente también fue una celebración cultural: los vibrantes ritmos de los grupos de congos y los bailes afroantillanos llenaron de energía el recinto, creando una experiencia que unió sabores, música y tradición en un solo espacio.

Al cierre, Michael Chen, expresidente de la Cámara de Comercio de Colón, y su equipo anunciaron que la edición 2026 se realizará el 27 y 28 de febrero en el Centro de Arte y Cultura de Colón, prometiendo nuevamente ser la plataforma ideal para chefs, emprendedores y productores locales, y un espacio donde la cultura colonense seguirá brillando con fuerza.