Embajada de Estados Unidos anuncia nuevos requisitos para el programa de exención de entrevista para visas

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó este sábado, 30 de agosto, que tienen nuevos requisitos para el Programa de Exención de Entrevista.Este es un proceso que permite a ciertos solicitantes de visa renovar su documento sin asistir a una entrevista en persona en una embajada o consulado, pudiendo en algunos casos enviar su solicitud por correo.<b>Destacaron que los casos que sí califican son:</b>✅ Renovaciones de visa B1/B2 de 10 años✅ Si la visa está vigente o venció hace menos de 1 año✅ La visa fue emitida cuando el solicitante tenía más de 18 años✅ Solicitantes mayores de 79 años (si su visa está vigente o venció hace menos de 1 año) <b>Mientras, los casos que no califican son:</b> Solicitantes menores de 14 años (a partir del 2 de septiembre de 2025 deberán presentarse en persona con sus padres/tutores) Todos los demás tipos de visa o personas que no cumplan con estos requisitos 'Estos cambios buscan proteger la integridad del proceso de solicitud de visa y la seguridad de Estados Unidos', detallaron en sus redes oficiales. Manifestaron que si necesitan más información pueden ingresar a ais.usvisa-info.com o llamar al 507-833-9471.