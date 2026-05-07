La Infanta Elena de España recorre el Parque Omar junto a la Primera Dama.

En una significativa visita oficial que subraya los lazos de cooperación entre España y Panamá, S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón, directora de Proyectos de Fundación MAPFRE, acompañó a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, en un recorrido por proyectos estratégicos destinados a la niñez. La jornada reafirmó el compromiso de la Corona española con el desarrollo social y la educación integral en el país.

La Infanta Elena supervisó personalmente el funcionamiento del Parque Infantil de Educación Vial en el Parque Omar, una iniciativa que Fundación MAPFRE apoya para formar a futuros ciudadanos. Durante la visita, se destacó que esta alianza con el Despacho de la Primera Dama y la Policía Nacional ha logrado capacitar a más de 80 mil niños, consolidándose como un referente regional en prevención y formación vial.

Por su parte, la primera dama de la República destacó la importancia de recibir este respaldo internacional: “Estos proyectos demuestran que cuando trabajamos unidos, sí podemos transformar vidas y abrir nuevas oportunidades para nuestros niños y jóvenes”, manifestó Maricel Cohen de Mulino, resaltando el valor de la presencia de la delegación española en suelo panameño.

La agenda incluyó además una visita a la Escuela Sociodeportiva de la Fundación Real Madrid, donde la Infanta conoció de cerca el impacto del fútbol como herramienta de inclusión para jóvenes en vulnerabilidad. Este programa, que cuenta con el soporte de Fundación MAPFRE, combina el deporte con refuerzo académico y apoyo psicosocial, beneficiando no solo a los participantes sino a sus entornos familiares.

La visita de Doña Elena de Borbón concluyó con un mensaje de unidad y fortalecimiento de las alianzas entre el sector privado internacional y las instituciones locales. Con esta gira, Panamá se posiciona como un aliado clave en la ejecución de proyectos de alto impacto que buscan garantizar un futuro de mayores oportunidades y bienestar para las nuevas generaciones.