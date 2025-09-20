“La Tirana”: homenaje vibrante de Mon Laferte y Nathy Peluso al legado de La Lupe

La cantante chilena Mon Laferte y la argentina Nathy Peluso han unido sus talentos para crear “La Tirana”, un bolero potente y apasionado que rinde homenaje a la legendaria cantante cubana La Lupe.

Esta colaboración es parte del próximo álbum de estudio de Mon Laferte, “Femme Fatale”, y cuenta con un video dirigido por la directora chilena Camila Grandi que captura la nostalgia del bolero clásico latino.

“La Tirana” es una fusión de voces y estilos que transmite el alma y la emoción de dos mujeres que lamentan la soledad que enfrentan muchas mujeres fuertes. La producción cuenta con arreglos en vivo, incluyendo violines vibrantes, metales y percusión clásica, que resaltan la pasión y la intensidad de la canción.

“La Tirana” es más que un sencillo, es un mensaje de empoderamiento femenino que explora las emociones que surgen en tiempos de transformación en las relaciones de pareja. Mon Laferte y Nathy Peluso son reconocidas por su rebeldía contra los límites de la feminidad tradicional y su propuesta artística sensual e irreverente.

La llegada de “La Tirana” coincide con dos nominaciones al Latin Grammy 2025, para cada una de las intérpretes, lo que es un reconocimiento a su talento y dedicación a la música.