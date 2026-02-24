La vida de Erika Ender sube a escena en un musical inspirador

El telón se levantó simbólicamente ayer lunes 23 de febrero con el anuncio oficial de Erika Ender, El Musical, una producción que promete recorrer la vida, los sueños y la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la música panameña. La conferencia de prensa se realizó en el Teatro Pacific, donde se dieron a conocer los detalles de esta puesta en escena que llegará a las tablas del 16 al 29 de noviembre en el Teatro Nacional, con boletos ya disponibles en Panatickets.

Inspirada en la vida de Erika Ender, la obra narrará la historia de la niña que soñó con que el mundo cantara sus canciones y que descubrió que el verdadero propósito no era sonar fuerte, sino sonar con sentido. El espectáculo mostrará no solo sus éxitos internacionales, sino también sus tropiezos, batallas silenciosas, amores y la determinación que la llevó a romper moldes y récords en la industria musical.

El musical es una creación original con libreto y dirección general de Benjamín Cohen, y cuenta con la producción de Magic Dreams, Irma Ortiz y el propio Cohen. La dirección vocal estará a cargo del maestro José “Pepe” Casis, mientras que la producción musical recae en Edmund Archibold y Randy Cuevas. En el área de coreografías participan Melina Samaniego, Ricardo Moreno y Moyra Brunette.

La puesta en escena incluirá interpretaciones de reconocidos temas de la cantautora como “Masoquista”, “Cheque al Portador”, “Luna Nueva” y “Panamá Mía”, canciones que marcaron distintas etapas de su carrera y que ahora cobrarán nueva vida sobre el escenario.

El elenco reunirá a destacadas figuras del teatro nacional. Las actrices Carmen Muñoz y Marisabel Serna asumirán el reto de interpretar a Erika Ender en distintas etapas de su vida, mientras que la pequeña Sabrina Palma, de 9 años, dará vida a la artista durante su infancia.

También participan Julio Barsallo, Maisa Pérez Condassin y Any Tovar quienes interpretarán a su hermana Ilka Ender y a su madre, María da Graça Simões de Ender, así como Julieta Tomacelli, entre otros talentos que formarán parte de este recorrido emocional.

Con esta producción, que fue presentada oficialmente ante medios e invitados, el público podrá adentrarse en una historia de perseverancia, identidad y propósito