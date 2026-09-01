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Las iglesias del Casco defienden programa de sostenibilidad
De la organización explicaron que este programa inició en noviembre del 2025 y que el monto que los turistas dan es simbólico; la parte eclesiástica no tiene costo
Cortesía | La Catedral Basílica Santa María la Antigua de Panamá.
ML | Oratorio San Felipe Neri.
Zulema Emanuel
01 de septiembre de 2026
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