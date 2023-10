ml | Se habla mucho hoy de empoderar a la mujer, de que la mujer es una leona, de que es una tigresa, y con eso le estamos incluyendo a la mujer el concepto de que ella no debe someterse, cuando la Biblia dice: “Someteos unos a otros en el temor de Dios.

Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo”, pero esto hoy se llama machismo. Y la mujer no se da cuenta que cuando toma esa actitud pierde cobertura... Pablo dijo que la mujer debe estar sometida por causa de los ángeles, ¿de qué ángeles? no son de los ángeles de Dios. Hermana usted no puede andar por ahí haciendo lo que le da la gana, ni promoviendo el divorcio.