Meghan Markle dice haber sido “la persona más acosada del mundo” en redes sociales

Meghan Markle, esposa del príncipe británico Enrique, afirmó el jueves, en el tercer día de la visita de la pareja a Australia, haber sido “la persona más acosada del mundo” en las redes sociales.

Enrique y Meghan, que viven en Estados Unidos con sus dos hijos desde 2020, comenzaron el martes su primera visita a Australia desde su ruptura con la familia real británica.

Durante su desplazamiento el jueves a Melbourne, se reunieron con la asociación Batyr, especializada en salud mental, y criticaron duramente a las redes sociales.

“Cada día desde hace diez años, soy víctima de acoso y ataques”, declaró Meghan, en declaraciones recogidas por la agencia británica PA.

“He sido la persona más acosada del mundo”, añadió la duquesa de Sussex, de 44 años.

Las plataformas “que mueven mucho dinero, se basan completamente en la crueldad para generar clics, y eso no cambiará”, explicó a jóvenes la exactriz, que conoció a Enrique en 2016. “Hay que ser más fuertes que eso”, añadió.

Enrique, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, afirmó por su parte que las redes sociales causan “una gran soledad en muchas personas”.

El príncipe también habló de los beneficios de la psicoterapia, contando que la había experimentado después de encontrarse un día “literalmente encogido en posición fetal, tumbado en el suelo de la cocina”.

Enrique dijo además en una conferencia sobre liderazgo que a menudo se había sentido “abrumado, perdido, traicionado o completamente impotente”.

Enrique recordó la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de tráfico en París, en 1997, cuando trataba de escapar a la persecución de unos “paparazzi”.

Tras aquella muerte, “me dije que no quiero este papel (en la familia real, NDLR). No me gusta. Eso mató a mi madre”, explicó.

La visita de Enrique y Meghan ha provocado polémica debido a las tarifas muy elevadas de algunos eventos de su programa.

Por ejemplo, asistir a la conferencia de Melbourne costaba hasta 1.250 libras (1.600 dólares), según PA.

Sin embargo, según la agencia británica, el príncipe no recibió remuneración por su discurso del jueves.

Meghan tampoco habría recibido dinero por su aparición en el programa “Masterchef”, grabado el miércoles.

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