Menta Market: un oasis de emprendimiento y exclusividad en Obarrio

Panamá se viste de gala con la celebración del Menta Market, un vibrante pop-up que reúne lo mejor del diseño internacional y el talento local.

Este evento, se desarrolla hoy, sábado, hasta las 6:00 p.m., es una iniciativa de Front Of, una innovadora tienda multimarca online que ha encontrado en los eventos presenciales el espacio ideal para conectar con sus clientes y apoyar el ecosistema emprendedor panameño.

Con más de 20 marcas internacionales, Front Of, liderada por David Shocron, ofrece una curada selección de moda y accesorios, destacando por sus piezas limitadas y su constante renovación de inventario, recibiendo mercancía nueva cada semana.

El modelo de negocio de Front Of se complementa con una sólida estrategia de colaboración. Aunque su fuerte son las marcas internacionales de países como: Perú, Colombia, Australia, Estados Unidos, España, Portugal y Turquía; además, la plataforma online se transforma en un escaparate físico para el talento panameño a través de sus pop-ups.

Shocron explicó que, en cada Menta Market, invitan a marcas locales como Vaesic, Merla, Clementé Boutique, Golden Angels y otras, creando una sinergia donde los clientes de Front Of descubren nuevas propuestas y las marcas invitadas amplían su alcance.

Esta filosofía ha permitido a David Shocron y a su equipo construir una comunidad sólida que valora la exclusividad y la experiencia de compra, incluso si prefieren ver los productos físicamente antes de adquirirlos online.

Entre los expositores más destacados del Menta Market se encuentra Juan Vang, diseñador y co-creador de Vang, una marca panameña de bolsos minimalistas de alta calidad.

Vang, en sociedad con un compañero panameño, ha logrado consolidar una propuesta única en el mercado, ofreciendo bolsos atemporales, sin logos y confeccionados con las últimas hojas de cuero disponibles, garantizando así la exclusividad para sus clientes.

Con tres modelos principales – Big Vang, Square y Vortis – y una creciente línea de tarjeteros, Vang ha sorprendido con su éxito en ventas online a nivel internacional, llegando incluso a clientes en Arabia Saudita y Dubái.

Menta Market marca la primera exposición pública de la marca, permitiendo al público panameño apreciar de cerca la calidad y el diseño de sus piezas.

Otra presencia notable en el Menta Market es Alegrita Ángel, impulsora de So Extra Virgin, un proyecto dedicado a educar sobre el aceite de oliva de calidad superior.

Ángel es la mente detrás de un aceite de oliva extra virgen de España, certificado orgánico bajo estándares europeos, que se distingue por su proceso de cosecha meticuloso –no más de 24 horas entre la recolección y el prensado– y el uso exclusivo de la aceituna cornicabra.

Su compromiso con la calidad se extiende al envasado, utilizando botellas de vidrio oscuro para proteger el producto de la luz y el oxígeno, sus principales enemigos.

Además de su presencia en el Menta Market y en redes sociales @soextravirgin, donde comparte valiosa información, So Extra Virgin ya se encuentra disponible en reconocidos establecimientos como Brew Coffee, Sisu, Soho Market, y próximamente en Felipe Mota, Deli Gourmet y Orgánica. La misión de Alegrita es clara: que los consumidores prueben la diferencia y comprendan el valor de un auténtico aceite de oliva extra virgen.