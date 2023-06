“MENTIRAS, EL MUSICAL” nos pondrá a cantar los éxitos de los 80’s y 90’s

El Teatro Nacional abre sus telones desde el 20 de junio, hasta el 1 de julio a “MENTIRAS, EL MUSICAL”, una muestra en que disfrutarán con privilegiadas voces canciones como: “El me mintió”, “Mentiras”, “Me alimento de ti”, “Celos”, “Cómo te va mi amor”, “Y cómo es él”, “Ese hombre no se toca”, y muchas más que retratan el engaño amoroso.

Con Janelle Davidson, Cristina de la Fuente, Any Tovar, Bethy García y la participación especial de Leo Almengor, este espectáculo será dirigido por Aarón Zebede, con coreografías de Maryelín Barahona, voces de José Pepe Casis y una orquesta en vivo dirigida por Eduardo Charry.

“Es un súper musical, para cantar a todo pulmón. En lo personal, es uno de mis favoritos y soñaba con estar en este musical desde hace mucho tiempo”, asegura Any Tovar, quien sostiene, “es una puesta muy exigente a nivel vocal, por la cantidad de canciones que tiene y por sus registros de voz y las armonías, que son complejas. Dentro de lo complicado, también es porque en la obra son cuatro mujeres y cada una tiene un registro vocal y cada una canta en un nivel diferente, no es como un musical convencional, donde tienes todo un coro que canta detrás de ti”.

La obra ha sido una de las más exitosas en la historia de México. Escrita y dirigida por José Manuel López Velarde, esta divertida comedia musical está armada como un gran popurrí de las canciones más exitosas del México de la década de los 80’s y 90’s.

La trama se basa en un hombre llamado Emmanuel, que en su testamento pide que en el momento de su muerte, cuatro mujeres asistan a su funeral. Todas resultan haber tenido algún tipo de relación con él, y entre ellas cuatro deben decidir quién asesinó a Emmanuel.

Tovar manifiesta que es un musical donde las mujeres se van a sentir muy identificadas, pues recoge famosísimas canciones del muy conocido género “Plancha”, que miles de panameños disfrutaron en esas épocas “y de seguro se van a conocer TODAS las canciones”.

Como detalle final, Any asegura: “para mí es un honor y una dicha compartir con grandes amigas con las que he crecido en el teatro, como lo son Janelle y Cristina y con Bethy García, que ella es nueva en teatro y es la diva del rock en Panamá, pero la pela’ está dándolo todo, se ha integrado súper bien, por lo que no hay una diferencia de quién tiene más experiencia. Me siento muy contenta, porque también está mi amigazo Leo, que imagínate, nosotros iniciamos hace tantos años cantando salsa, haciendo coros a artistas y hoy por hoy seguimos compartiendo escenario; aparte que Leo es como un hermano para mí”, finalizó la cantautora.