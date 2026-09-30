Minsa atenderá sin orden médica a mujeres mayores de 40 años en octubre

Con el propósito de fortalecer la detección temprana del cáncer de mama, el Ministerio de Salud (Minsa) ampliará durante octubre la atención para mamografías en 20 instalaciones de salud, incluyendo jornadas extraordinarias los cinco sábados del mes.

El jefe técnico del Instituto Oncológico Nacional y encargado de la Jefatura Nacional de Radiología del Minsa, Germán Vergara, explicó que las pacientes deben acudir previamente a los centros habilitados para agendar su cita, donde se les indicará el día y la hora. “Prevenir está en tus manos. El tiempo en el cáncer es lo más importante y la detección temprana permite brindar una atención oportuna”, destacó.

Las mujeres mayores de 40 años podrán acudir sin necesidad de una orden médica para solicitar y agendar su mamografía. No obstante, para los ultrasonidos mamarios sí se requiere la orden correspondiente. En el caso de aquellas menores de 40 años que presenten signos de alerta como un bulto en la mama, retracción del pezón o cambios en la piel, deberán acudir primero a una evaluación médica que determinará si corresponde una mamografía, un ultrasonido u otro estudio.

Asimismo, se prestará especial atención a quienes tengan antecedentes familiares, en quienes se podría indicar estudios antes de los 40 años.Como parte de la estrategia, se proyecta una capacidad de 20 pacientes por turno cada sábado, según la disponibilidad de cada instalación.

El Minsa aclaró que la atención no se brindará por orden de llegada, por lo que es imprescindible agendar la cita con antelación. Los servicios estarán disponibles en el Hospital Guillermo Sánchez de Isla Colón, Centro Materno Infantil de Antón, Hospital Distrital de Aguadulce, Policentro de San José, Hospital de Bugaba, Hospital Cecilio Castillero, Minsa-CAPSI de Ocú y Pesé, Hospital Regional Anita Moreno, Hospital Joaquín Pablo Franco, Minsa-CAPSI de Pedasí, Policentros Heraclio Barletta de Juan Díaz y Luis H. Moreno de Parque Lefevre, Minsa-CAPSI de El Coco, Hospital San Miguel Arcángel y en los hospitales Luis “Chicho” Fábrega y San Francisco Javier de Cañazas en Veraguas.

Vergara informó que las pacientes contarán con seguimiento de resultados a través del sistema de telemedicina del Minsa. En casos con hallazgos que requieran una evaluación adicional, se brindará la orientación sobre los pasos a seguir y la referencia correspondiente a la Caja de Seguro Social o al Instituto Oncológico Nacional, según el caso.El Minsa reiteró que la detección temprana marca la diferencia en el abordaje del cáncer de mama y exhortó a la población a no limitar el cuidado de la salud solo al mes de octubre, instando a buscar atención médica oportuna ante cualquier cambio o signo de alerta.