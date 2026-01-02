Mocedades traerá su magia vocal

La legendaria agrupación española Mocedades ha confirmado su regreso triunfal a los escenarios con su “Tour 2026”, y Panamá es una de las paradas obligatorias. El esperado reencuentro con el público panameño será el próximo 21 de mayo, marcando el retorno de sus icónicas armonías vocales al país tras varios años de ausencia.

La gira internacional, que recorrerá Europa y América, promete una experiencia cargada de nostalgia y elegancia. El público panameño podrá disfrutar de un repertorio inigualable que incluye clásicos inmortales como “Eres tú”, “Tómame o déjame” y “Amor de hombre”, temas que han marcado a varias generaciones y que hoy vuelven con arreglos renovados, pero manteniendo su esencia original.

Para este 2026, el grupo presenta diversos conceptos, según el destino, desde su aclamado espectáculo “50 años contigo” junto a Los Panchos, hasta formatos sinfónicos en otros países. En Panamá, se espera una velada íntima y magistral donde la agrupación demostrará por qué, tras cinco décadas, siguen siendo los máximos referentes del grupo vocal en español.

Panamá se suma así a una lista exclusiva de destinos que incluye a España, México, Chile y Argentina, en lo que promete ser una de las giras más emotivas del año. Por el momento, se desconoce el lugar exacto del concierto.