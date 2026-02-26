Mr. Saik se une a Warner Chappell

El exponente urbano Fernando Cabrera, conocido como Mr. Saik, da un paso clave en su carrera al integrarse a la familia de Warner Chappell Music, consolidándose como uno de los máximos referentes del dancehall latino en la actualidad.

La empresa destacó en sus redes sociales que este acuerdo representa un impulso significativo a nivel internacional y un reconocimiento a la evolución e impacto que ha tenido el género en la región.

Además, resaltaron que el artista ha llevado el sonido caribeño a nuevas audiencias, fortaleciendo un movimiento que hoy cuenta con identidad propia y alcance global. Esta nueva etapa junto a Warner Chappell Music marca un capítulo importante tanto para el artista como para el crecimiento del dancehall en el mercado internacional.

Con una trayectoria marcada por la constancia y la autenticidad, Mr. Saik ha sido pieza esencial en la expansión del dancehall desde República Dominicana hacia países como Panamá y Colombia, siendo fundamental en la escena urbana latina.

Con este logro, Mr. Saik reafirma su posición musical y demuestra que el dancehall latino continúa ganando terreno en la industria global.