Nevada Panamá filial Dos Pinos, presentó su Primer Informe de Nutrición; un documento que evidencia avances concretos en la mejora del perfil nutricional de sus productos y en las acciones orientadas a promover una alimentación saludable y accesible. La iniciativa refleja una estrategia integral que prioriza la innovación, la investigación y el trabajo colaborativo para contribuir al bienestar de las familias guatemaltecas.

“En Nevada Panamá filial Dos Pinos, entendemos la nutrición como un eje estratégico para el bienestar y el desarrollo sostenible. Este primer Informe de Nutrición refleja avances concretos en la mejora del perfil nutricional de nuestros productos, así como iniciativas orientadas a promover el acceso equitativo a alimentos de calidad. Nuestro compromiso es seguir innovando, investigando y trabajando de la mano con aliados, para contribuir al bienestar de las familias panameñas y de toda la región donde Nevada Panamá filia Dos Pinos está presente”, destacó Eckart Schosinsky como Gerente de País Nevada Panamá filial Dos Pinos.

Avances en reformulación y reducción de azúcar

Uno de los principales logros que se refleja en el informe es la reducción significativa de azúcar añadido en el portafolio. Al cierre del 2024 se habían eliminado más de 600 toneladas. Estos cambios, aplicados a productos como yogures y bebidas lácteas, han permitido reducciones de hasta un 50%, sin afectar el sabor ni la calidad de los productos.

“Estas mejoras se traducen en más opciones con menor contenido de azúcar añadido, alineadas con las tendencias de consumo consciente”, señaló Francisco Herrera Nutricionista de Dos Pinos.

Además, los avances continuaron en 2025 con la reducción de 448 toneladas adicionales de azúcar añadido y el incremento de 17 toneladas de proteína. Cambios específicos incluyen la disminución del azúcar añadido en diferentes presentaciones de yogurt y bebidas saborizadas, consolidando su compromiso con la salud de los consumidores, destacó Herrera.

Dentro del portafolio de productos permanente de Nevada Panamá Filial a Dos Pinos existen productos que fueron diseñados específicamente para la población infantil, ofreciendo sabor, calidad y nutrición., como por ejemplo jugos con un 35% de fruta, sin preservantes ni colorantes artificiales.

Fortificación y aporte nutricional

Como parte de su estrategia nutricional, la empresa fortificó voluntariamente toda su línea de leches con el 50% del requerimiento diario de vitamina D, sin aumentar el precio al consumidor. Esta medida responde a la necesidad de reforzar la ingesta de micronutrientes clave en la región. Durante 2024, la empresa llevó más de 1,650 millones de vasos de leche a Centroamérica, fortaleciendo el acceso a alimentos nutritivos.

El informe también recopila esfuerzos en educación alimentaria mediante materiales científicos, infografías, boletines e investigaciones sobre hidratación y consumo de lácteos. Estos contenidos servirán como base para futuras iniciativas pedagógicas en la región, contribuyendo a la formación de hábitos alimentarios saludables.

Para Schosinsky, el crecimiento de la empresa en Panamá ha estado directamente ligado al esfuerzo de los productores nacionales, consolidándose como la empresa líder en la compra de leche Grado A del país, con el 47% de participación del mercado, con marcas referentes como La Chiricana, Nevada y Dos Pinos.

Desde la adquisición de Nevada en 2013, el acopio de leche Grado A aumentó de 87 mil litros diarios a 113 mil litros diarios en la actualidad, y la mayor cantidad de productores Grado A de Panamá, con 143 en el ámbito nacional.

Metas hacia el futuro

Nevada Panamá filial Dos Pinos reitera su compromiso empresarial de seguir fortaleciendo las nuevas inversiones industriales en la planta de Bugaba, incluyendo el desarrollo de productos como yogurt, quesos y otros derivados lácteos, con miras a ampliar el mercado nacional y potenciar exportaciones.

La capacidad de abastecimiento del Vaso de Leche Escolar, programa en el que Nevada tiene la responsabilidad de distribuir el 91% con leche fluida nacional Grado A 100%, respaldada por una red de 143 productores panameños, siendo el eje principal de la estrategia de crecimiento de la empresa, siguiendo con la asistencia técnica, alianzas, programas de productividad y acompañamiento permanente al sector primario.

Dos Pinos reafirma su compromiso con un modelo de nutrición responsable mediante su Perfil Nutricional Dos Pinos, basado en la metodología de la OMS. Para 2029 la Cooperativa se propone:

● Asegurar que el 90% de sus bebidas lácteas contengan ≤7g de azúcar/100ml.

● Impulsar iniciativas de fortificación voluntaria con micronutrientes claves para la salud pública de la región.

● Continuar con el desarrollo de nuevos estudios científicos en colaboración con instituciones académicas, enfocados en diversos productos lácteos

● Continuar con la reducción de grasas y azúcar añadido, así como la eliminación de edulcorantes en algunos productos.

Acerca de Nevada Panamá Filial Dos Pinos

Productos Nevada Panamá filial Dos Pinos, es una empresa que cuenta con más de 30 años de operar en Panamá. Su planta que inició operaciones en el año 1992 es pionera en la producción de leche en envases de larga duración (UHT) y actualmente es el mayor comprador de Leche Grado A de la industria nacional. La Planta de Productos Nevada es un referente en el manejo de procesos con altos estándares de calidad e inocuidad y amigable con la preservación del medio ambiente, que le ha valido la distinción de varios premios y reconocimientos en el sector, entre ellos 5 premios obtenidos en las prácticas ambientales sostenibles en los 2015, 2016, 2017, 2019 y 2022.Sus marcas líderes La Chiricana, Nevada y Dos Pinos, son productos elaborados a partir de leche de la mejor calidad, aportando nutrición, salud y bienestar a todos los consumidores.