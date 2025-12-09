Pablo Alborán, Rosana, Ana Mena y muchos más actuarán en los “Billboard No. 1s” en España

El Grupo Starlite y Billboard anunciaron el elenco para su primer concierto colaborativo 'Billboard Números 1s España' (Billboard No. 1s), el cual incluye las actuaciones de Pablo Alborán, Ana Mena, Rosana, Chucho Valdés, Vanesa Martín y Yami Safide. Este encuentro inédito que tendrá lugar el próximo lunes 15 de diciembre, también incluye artistas como Ara Malikian, India Martínez, Nil Moliner, Omar Montes y Rozalén. Esta alianza histórica para celebrar por primera vez en España los 'Billboard No. 1s', está enmarcado dentro del festival Starlite Madrid, y celebrará los logros de los artistas que están dominando las listas de popularidad de Billboard España. Celebrado anteriormente en Los Ángeles y Nueva York, los 'Billboard No. 1s' en España, marcará la primera vez que el formato se realiza completamente en español, y la primera ocasión en que sale del territorio de Estados Unidos. La celebración de 'Billboard No. 1s' reafirma el posicionamiento de Grupo Starlite como una plataforma global de música y entretenimiento, que ha reinventado la forma de consumir música en vivo a través de experiencias únicas. 'Billboard es la biblia de la música, y para nosotros es un honor que hayan apostado hacer con Starlite el primer desembarco de 'Billboard No. 1s' en nuestro país. Estamos entusiasmados', dijo la presidenta de Starlite Music Group, Sandra García-Sanjuán.