Panamá abre las votaciones para la primera edición de los INFLU AWARDS 2026

Durante años, el valor de un creador de contenido se resumió en una sola cifra: la cantidad de seguidores. Esa época llega a su fin con la llegada de los INFLU AWARDS 2026, una iniciativa que celebra su primera edición partiendo de una premisa distinta: lo que define a un creador no es el tamaño de su audiencia, sino la profundidad de su impacto. La economía de creadores dejó de ser una promesa para convertirse en una industria que moviliza marcas, audiencias y cultura, madurando a gran velocidad en Panamá y exigiendo un reconocimiento con rigor a partir de más de 1,500 postulaciones recibidas.

Áreas como belleza, moda, gastronomía, videojuegos, bienestar, viajes, cultura, tecnología, motor, deporte y proyectos con propósito social conviven en esta plataforma que busca poner en valor las historias, la constancia y la contribución de quienes construyen comunidad. Entre las distinciones, destacan tres pilares que condensan este espíritu: el premio a Influencer Revelación para las nuevas voces del último año, la Trayectoria para quienes llevan años construyendo carrera y criterio, e Influencer con Causa para quienes usan su alcance en beneficio social y ambiental.

El veredicto final combinará la mirada de un jurado especializado con el apoyo del público, que ya puede sumar su voto en el portal InfluAwards.org hasta el viernes 20 de noviembre de 2026. Los ganadores absolutos se darán a conocer durante la gran gala que se celebrará el miércoles 25 de noviembre de 2026, de 8:00 p.m. a 10:30 p.m., en el Ateneo de la Ciudad del Saber en Clayton, una noche imperdible que reunirá a nominados, figuras del entretenimiento, medios e invitados especiales.

Las 20 categorías y sus nominados

01. Influencer del Año: Marelissa Him, Valeria Rettally, Rikiplops, Sasha Nikita, Cris Abrego, Yen Video, Jacky Guzmán.

02. Influencer Revelación: Gaby Kourany, Max Navarro, Analida Vallarino, Abril de Sedas, Vladimir Bonilla, Ana Patricia, Sofía Guillén, Mafe Casis, Javier Bernal.

03. Premio a la Trayectoria: Eddy Vásquez, Ingrid de Ycaza, Franklin Robinson, Ana Gabriela Delgado, BK Música, Jossie Jiménez, Tania Hyman, Cibeles de Freitas.

04. Mejor Beauty Creator: Aliah Maurette, Follie, Andrea Escorcia, Aztinayy, Michelle Gregoire, Fabiola “The Beauty Code”, Itziak Gómez.

05. Mejor Fashionista: Mónica Lola Díaz, Alexa Carolina, María Fernanda, Danielle Barnes, Carina Altamirano, Gianna Levy, Pam Arias, Catalina Córdoba.

06. Mejor Foodie: Juan Neblet, Noor Waked, Tatiana Capriles, Alysar Farhat, Victoria Dacorte, Erick Lee, Lali Pezzotti, Corina Briceño.

07. Mejor Gamer: Bárbara Sojo, Lemosky, Giovanni, Jesua Cunningham, Donovan Acosta, Migiloa.

08. Mejor YouTuber o Streamer: Marelissa Him, Juan Pablo Barceló, Dimas Oda, Volte, Braulio Vásquez.

09. Mejor Comediante: Elmis Castillo, Joel Silva, Cedric Miró, Kevin Haynes, Freddy Assaf.

10. Salud y Bienestar: Isa Quirós, Maisa Condassin, Emily Orillac, Dr. Julio Effio, Dra. Paulina Lopera, Dr. Octavio Sousa, Natalie De La Guardia, Zaida Bethancourt, Wuanadys Díaz.

11. Mejor Travel Creator: Vielka Angeline, Wallace, Carla Severino, José Morales, Luis Villamonte, Julia Leong, Viajando On Fire.

12. Mejor Referente Cultural: Diego de Obaldía, Sandra Sandoval, Olga Sinclair, Elena Llorach, El Chombo, Juanxo Villaverde, Abdul Gaviria.

13. Mejor Tech Creator: Stevens Bermúdez, Alex Medela, Julián, David Cohen, Ramen Geek PTY, Lemosky.

14. Mejor Creador de Motor: Gaby Novo, Narro Cartips, Ariel González, DeAgencia, Cardudes PTY, Octanos Media.

15. Mejor Lifestyle Creator: Yasira Issa, Julia Honings, Camile Spiegel, Rafaella Alemán, Carina Altamirano, Isabella Eisenmann, Noel Gorrin, Ismael, Grecia Spadafora, Isabeau Méndez.

16. Mejor Atleta Creador: Mark Vollert, Lissette Jurado, Giovanni Dorati, Anel Acosta, Chamar Chambers, Didier Rodríguez.

17. Mejor TikToker: Julianne Roux, Rikiplops, Valeria Rettally, Kevin Fashion, Andrea Escorcia, Aztinayy, Miel Ámbar, Brithany Rice.

18. Mejor Instagrammer: Gaby Kourany, Sasha Nikita, Winnie Suku, Sharyns Simone, Paola Molina, Óscar Ruiz, Miguel Melfi, Jean Modelo, Josh Díaz.

19. Mejor Podcast: Simplemente Katleen, Sin Vergüenza, emprendementex, Historias del Espectáculo, Oli Meza TV, Jonathan Heres, Sin Etiquetas.

20. Influencer con Causa: Daniel Cattan, Michelle Galindo, Club de Amigos de los 4 Patas, Diego Díaz, Tu Samaritano.