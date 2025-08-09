Por poco pierde la vida cuando era adolescente

Chad Michael Murray reflexionó sobre una aterradora experiencia hospitalaria. Durante su participación en el podcast Great Company ayer, el actor de 43 años de “Freakier Friday” habló sobre su experiencia cercana a la muerte cuando fue hospitalizado siendo adolescente.

“Tenía 15 años y se me retorcieron los intestinos”, compartió Chad. “Estuve hospitalizado dos meses y medio. Fue mucho tiempo”. “Nos operaron. Tuve una hemorragia interna y perdí el 50% de mi sangre”, continuó. “Estaba en mi lecho de muerte”.

El ex actor de “One Tree Hill” continuó diciendo que no tiene muchos recuerdos de su hospitalización porque perdía y perdía la consciencia.

”Solo recuerdo ver a mi padre, más débil que nunca, y a un sacerdote al pie de mi cama”, recordó Chad. “Hablaban de la extremaunción y todo eso, y (la enfermera) me hizo una transfusión de sangre para salvarme la vida. Me salvó la vida”.

Añadió: “En fin, uno está ahí dos meses y, ¿sabes?, mis órganos dejan de funcionar porque la sangre se coagula a su alrededor, y tuvieron que esperar hasta que todo se normalizara. Así que, en fin, tuve que hacerme una segunda cirugía para limpiarlo todo”.

Mientras estuvo en el hospital, Chad dijo que sus enfermeras principales, dos mujeres llamadas Sandy y Alana, lo inspiraron a seguir una carrera en Hollywood.

“Alana me dijo: ‘¡Caramba! Deberías ser modelo’”, recordó Chad. “Le dije: ‘No quiero ser modelo. Quiero ser actor. Me encanta el cine y la televisión. Quiero compartir este don con otras personas’. Ella me respondió: ‘Bueno, puedes pasar del modelaje a la actuación. Mira, cuando salgas, te voy a conectar con una agencia de modelos que conozco’. Y lo decía en serio.

Tras casi tres meses en el hospital, Chad finalmente recibió el alta. “Salí. Bajé de pesar unos 81 a 54 kilos. Estaba hecho un esqueleto. Fue lo más aterrador de mi vida”, dijo Chad. “Recuerdo mirarme al espejo la primera vez y pensar: ‘¿Quién es ese?’. Lloré y no podía creer que estuviera viendo a ese tipo”.

Continuó diciendo que superar el susto de salud a tan temprana edad le ha ayudado a mantener relaciones importantes en su vida.