Rafael Santos trae el legado de Diomedes Díaz a suelo panameño

El líder de la Dinastía Díaz, Rafael Santos, se prepara para un encuentro histórico en suelo panameño junto al acordeonista Jhonathan Chávez.

El artista colombiano, quien se describe como un “hermanito” de Panamá, destacó el respeto que siente por la música local y la gastronomía del país. “Esto va a ser un evento único durante muchos años que tenía que haberse dado; en el tiempo de Dios es que se dan las cosas”, señaló Santos, resaltando la hermandad cultural entre ambas naciones.

Uno de los momentos más esperados de la gira es el debut internacional de Martín Elías Jr., quien acompaña a su tío para defender el legado de su padre y de su abuelo, Diomedes Díaz. Santos relató con emoción cómo su sobrino decidió abandonar sus sueños de ser futbolista tras cantar por primera vez a su lado en Medellín. “Martín Elías está llamado a defender el legado de su padre y yo estoy llamado a defender el legado de mi padre... para mí es un honor ser su tutor”, afirmó el cantante.

Sobre su estilo musical, Rafael Santos enfatizó que su prioridad es mantener la esencia del vallenato raíz, aunque incorporando sonidos de producción moderna bajo la dirección de Jimmy Zambrano. Según el intérprete, su voz y estilo son una herencia natural que no tuvo que aprender. “Soy el defensor número uno de mi estilo vallenato... combinamos arreglos musicales actuales sin perder la esencia en la interpretación”, explicó sobre su fórmula para mantener vigente la jerarquía de su dinastía.

El intérprete de “Dile que te cuide” también compartió su pasión por la actuación, faceta que le ha permitido ganarse el corazón del público interpretando a figuras icónicas. Para él, actuar y cantar son dones similares que requieren irradiar emoción. “Cuando estoy actuando me siento como un niño en un parque de diversiones; evoco ese niño interno que tengo y todo me sale con dulzura y profesionalismo”, comentó el artista, quien no descarta participar en alguna producción televisiva en Panamá si se presenta la oportunidad.

En cuanto a su repertorio, el artista dejó claro que existen clásicos innegociables para sus seguidores, siendo “Mi muchacho” la pieza central de su espectáculo. Esta canción, que recibió de su padre, es considerada por él como un amuleto de conexión con el público. “Es la canción por la cual muchos me han conocido sin verme personalmente... si no abro el concierto con ella, debo cerrarlo con ella”, detalló sobre el peso emocional de su catálogo musical.

Finalmente, el “Turpial” reveló que está trabajando en un proyecto para regrabar ocho de sus grandes éxitos junto a temas inéditos, con el fin de que las nuevas generaciones conecten con el “buen vallenato”.

Además, lanzó recientemente “El Binomio vive”, un homenaje al Binomio de Oro que presentará oficialmente en Panamá. “Deseo que las nuevas generaciones puedan saber y disfrutar cuál es el catálogo del vallenato auténtico”, concluyó el líder de la Dinastía Díaz antes de su esperada presentación.