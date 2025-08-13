Realiza homenaje al amor y la resiliencia

Con el corazón en cada página, la escritora puertorriqueña Francheska Rivera Cruz presenta “A prueba del dolor”, una obra emotiva que rinde tributo a la vida y el legado de su padre, Juan J. Rivera López.

Tras nueve meses de dedicación y un viaje íntimo por sus recuerdos, Rivera comparte no solo la historia de un hombre extraordinario, sino también una guía para aquellos que transitan el dolor de la pérdida. “Cada página está impregnada de su espíritu, sus anécdotas y las lecciones que nos compartió”, expresó la autora, cuyo propósito es que la esencia de su padre siga viva, inspirando a otros a encontrar fortaleza incluso en los momentos más oscuros.

Tras su experiencia por la partida de su padre hace dos años y cinco meses, y motivada por la fundación “A Todo Riñón” y un podcast que creó para liberar su duelo sin juicios, la autora busca ofrecer herramientas para sanar y vivir con esperanza renovada. La presentación será hoy, a las 6:00 p.m., en el stand #38 de la Feria Internacional del Libro de Panamá. Puedes encontrar más info en su Instagram @francheska.riveracruz.