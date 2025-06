Récord histórico para Panamá en la Cata Internacional del Best of Panama 2025

El café panameño volvió a hacer historia. Durante la edición 29 de la Cata Internacional del Best of Panama, la Hacienda La Esmeralda, de la familia Peterson, impuso dos récords mundiales con puntajes nunca antes alcanzados: 98.00 puntos en la categoría Geisha Lavado y 97.00 puntos en Geishas Naturales. Además, la misma finca se alzó con el primer lugar en la categoría Varietales con 92.88 puntos y fue coronada como Campeón de la Copa Panamá 2025 tras acumular 20 puntos, el máximo galardón otorgado al productor con mejor desempeño general en el certamen.

“Estoy incrédula, porque tres primeros lugares nunca han pasado en el Best of Panama. Nunca me lo esperé, estoy tan emocionada. Primer lugar de Varietal con un Laurina de El Velo, un primer lugar de Geisha Natural que es un récord y primer lugar de Geisha Lavado que es otro récord, así que más felices no podemos estar”, expresó emocionada Rachel Peterson, representante de Hacienda La Esmeralda. Su hermano, Daniel Peterson, también reaccionó con asombro y alegría: “Es un sueño hecho realidad. Pegarla en las tres categorías, no tengo palabras, todavía siento que estoy flotando en una nube. El hecho de que este panel haya escogido estos cafés en los primeros lugares es algo que nos entusiasma a todos a seguir buscando ese súper café”.

Los elogios a la calidad del café panameño no se hicieron esperar. Will Young, juez principal de la Cata y referente mundial del café de especialidad, afirmó que “después de estos puntajes increíbles, con una puntuación de 98 y 97 por un panel de los 22 mejores jueces de café del mundo, el gran mensaje es que realmente, este es el mejor café del mundo. No hay otro país que los supere”.

Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, destacó la magnitud del logro al revelar que, en la final de los Geishas Lavados, cinco jueces otorgaron la máxima calificación de 100 puntos al lote ganador, y en los Geishas Naturales, tres jueces hicieron lo mismo. “Increíble cómo Panamá rompe todos los récords del mundo”, declaró.

En esta edición del BOP 2025, participaron 112 lotes entregados por 51 productores. Tras ser evaluados por 19 jueces nacionales, los mejores 72 lotes pasaron a la fase internacional, que estuvo a cargo de 22 jueces provenientes de más de 10 países. El evento se desarrolló en Valle Escondido, Boquete, entre el 26 de mayo y el 7 de junio.

Otros ganadores destacados incluyeron a Finca Sophia, de Helen Russell y Willem Boot, que obtuvo el segundo lugar en la categoría Geisha Lavado con 96.25 puntos y el tercer lugar en Geishas Naturales con igual puntuación. En esta última categoría, el segundo lugar fue para Finca Los Cenizos. En la categoría Varietales, el segundo lugar fue para Black Moon Farm con 92.63 puntos y el tercer puesto lo ocupó Finca Cantera, de las Hermanas Garrido, con 92.25 puntos.

Los lotes ganadores estarán disponibles en la subasta electrónica anual de la SCAP, programada para el próximo 6 de agosto. Panamá continúa liderando los precios más altos por kilogramo en el mercado internacional de cafés de especialidad con su emblemática variedad Panama Geisha.