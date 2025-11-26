Regresa el Festival de Villancicos en Albrook

Por segundo año regresa el Festival de Villancicos, evento organizado por la Fundación Corazones que Laten que se realizará este domingo 30 de noviembre, como parte de su misión de motivar estilos de vida saludable y prevenir enfermedades cardiovasculares en personas adultas.

Esta actividad, que tendrá lugar en el centro comercial Albrook Mall, pasillo del Delfín, en las Villas del Canal de Panamá, ofrecerá al público un ambiente recreativo y acogedor, dirigido a beneficiar la salud mental y emocional de clientes y colaboradores, en el contexto del inicio de la temporada navideña.

De acuerdo con la presidente de la Fundación Corazones Que Laten, Yadira Roquebert, este espacio busca fomentar el espíritu navideño y ofrecer un respiro frente al estrés y la ansiedad que pueden afectar de forma negativa la salud del corazón.

El festival será gratuito y tendrá una duración de cinco horas, iniciando a la 1:00 p.m., con la presencia de agrupaciones musicales quienes deleitarán al público con interpretaciones de villancicos navideños, promoviendo valores como la unión, el amor, la paz y la fraternidad.