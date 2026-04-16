Roberto Ogg Fábrega presenta su primer libro ‘Bajo el Sol de América Latina’

El autor panameño Roberto Ogg Fábrega presentó su primer libro, Bajo el Sol de América Latina: historias de amor y lucha, en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional de Panamá.

La obra reúne 70 cuentos que abordan diversas realidades de la región desde una perspectiva social y humana. A lo largo de sus relatos, el autor trata temas como la desigualdad social, la migración, las dificultades de acceso a la educación en zonas rurales y los efectos de la gentrificación en áreas urbanas.

Según el escritor, más allá de estas problemáticas, el libro destaca por resaltar la importancia de los vínculos humanos como fuente de resistencia y esperanza.

“Este libro es un homenaje al cariño de nuestras madres y abuelas, que nos dan la resiliencia para superar la adversidad. Aunque las sombras de la injusticia aparezcan, la luz de nuestra gente y su capacidad de amar y unirse es lo que realmente define a América Latina”, señaló Ogg Fábrega durante la presentación.

La obra estará próximamente disponible en las librerías El Lector y Riba Smith

Roberto Ogg Fábrega es abogado con Máster en Asuntos Internacionales y se estrena como un escritor panameño cuya narrativa se caracteriza por una fuerte sensibilidad social y una aguda observación de las realidades rurales y urbanas de Panamá y la región de América Latina.