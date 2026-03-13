“Rock of Ages Inmersivo”: Un viaje sensorial al Sunset Strip en las Islas de Atlapa

Panamá se prepara para romper la “cuarta pared” con el estreno de “Rock of Ages Inmersivo”, una producción que promete transformar las Islas de Atlapa en el epicentro del rock de los 80.

Del 14 al 26 de abril, los asistentes no solo verán un musical, sino que vivirán una experiencia 360° que comienza desde la entrada con la recreación del mítico Sunset Strip de Los Ángeles, donde el público podrá comer, beber y calentar motores antes del espectáculo.

Para el director artístico, Aaron Zebede, este montaje representa un hito personal y profesional en sus cuatro décadas sobre las tablas. “Es uno de los proyectos más ambiciosos que he tenido en mis 40 años en el teatro. Tuvimos que sentarnos ante el papel en blanco y dibujar de cero cómo íbamos a hacer esto”, confesó Zebede durante la conferencia de prensa, quien celebra la oportunidad de reinventar su obra favorita.

Cuenta que la gran innovación radica en la desaparición del escenario tradicional. En su lugar, han diseñado cuatro escenarios que rodean a la audiencia, colocándola literalmente en el centro de la acción. “Ustedes, el público, están en el medio de la acción... hay caminos por aquí y por allá, hay interacciones; es una locura”, explicó el director sobre el sistema que permitirá una conexión directa entre los actores y los asistentes.

El despliegue técnico y humano es igual de impresionante. Para cubrir cada rincón del espacio inmersivo, la producción decidió duplicar el elenco habitual, pasando de 15 a 30 artistas en escena, apoyados por un sistema de nueve pantallas gigantes. “Antes no había pantallas, ahora hay nueve para todo el mundo... tuvimos que doblar el elenco para poder rellenar todos los espacios”, detalló Zebede sobre la magnitud del montaje.

La “magia” de esta versión fue impulsada por la visión de Mafe Achurra, quien convenció a Zebede de volver a montar la obra bajo este concepto innovador. “Mafe me llamó y me dijo: ‘Aaron, Rock of Ages... pero vamos a hacerlo inmersivo’. Yo dije: ‘¡Mejor aún, vamos!’”, relató el director, subrayando que cada versión de este musical ha logrado superar a la anterior en calidad y energía.

El elenco de lujo cuenta con talentos de la talla de Arian Abadi, Mafe Achurra, Diego de Obaldía y Betty García, Randy Domínguez, Hugo Víctor Rodríguez, Julio Chamorro, Gogo Gómez, entre otros, quienes interpretarán himnos legendarios de bandas como Journey y Bon Jovi. La experiencia se completa con zonas VIP, lounges temáticos y after parties, asegurando que cada función sea una verdadera celebración de la cultura rockera.

Los boletos para esta ambiciosa producción de Stardust Entertainment, Full House y Magic Dreams ya están disponibles en Panatickets. Zebede concluyó emocionado: “Cada día me despierto emocionado; es un proyecto que nos tiene dibujando estructuras nuevas para que la gente de verdad la goce”.