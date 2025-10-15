$!Saint Martin, la isla que conecta el Caribe

Entre el océano Atlántico y el mar Caribe, Saint Martin se perfile como un destino único, donde la naturaleza virgen, la multiculturalidad y la hospitalidad se combinan para ofrecer experiencias inolvidables. Con una población cercana a los 75,000 habitantes y dividida entre Francia y Países Bajos, esta “Friendly Island” se presenta como un pequeño pedazo de Europa en el Caribe, listo para recibir a viajeros de todo el mundo a través de los principales aeropuertos internacionales.

Durante su primera presentación oficial en Panamá, los representantes de la isla anunciaron que la aerolínea Copa Airlines ofrecerá cuatro vuelos semanales desde ciudad de Panamá hacia Saint Martin, lo que facilitará la conectividad no solo con la isla, sino también con múltiples destinos internacionales.

“El clima de la isla es maravilloso durante todo el año, con una temperatura promedio de 27°C y mínimas variaciones. Además, ofrece más de 37 playas de aguas cristalinas, más de 300 restaurantes con influencia francesa y caribeña, y una variedad de actividades para que los visitantes disfruten durante toda su estadía”, destacó Priscillia Wachter, asistente de director.

Saint Martin también se consolida como un escenario ideal para realizar bodas, eventos corporativos y celebraciones privadas, con servicios que incluyen vuelos chárteres y navegación privada. Su infraestructura hotelera es amplia, con opciones que van desde alojamientos de lujo hasta alternativas más económicas, adaptándose a todos los perfiles de viajeros.

Los organizadores recomiendan visitar la isla entre abril y julio, cuando el clima es ideal y las actividades turísticas están en su punto más alto. “Para quienes buscan una experiencia cultural y gastronómica, noviembre es un mes imperdible, con su amplia oferta de festivales, eventos y celebraciones locales”, manifestó Wachter.

Saint Martin es más que un destino: es un hub turístico en el Caribe, donde se pueden vivir tres, e incluso cinco experiencias en una. “Dentro de la isla se aceptan como moneda: el dólar, euros y todas las tarjetas de crédito principales”, resaltaron.