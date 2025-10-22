Shakira se une a Spotify Anniversaries para conmemorar “Pies descalzos” y “Fijación oral”

La artista colombiana Shakira junto a Spotify conmemora el aniversario de dos de los álbumes más emblemáticos de su carrera, cuyas letras y sonidos continúan resonando en nuevas generaciones.

Hace 30 años, “Pies Descalzos” marcó un antes y un después en la música latina, posicionando a Shakira como una voz única en el continente gracias a éxitos como “Estoy aquí”, “¿Dónde estás corazón?” y la inolvidable “Antología”.

Este homenaje digital celebra no solo el impacto cultural de sus composiciones, sino también la evolución de una artista que transformó la industria desde sus raíces latinoamericanas hasta los escenarios globales.

Una década más tarde, la icónica artista colombiana lanzó “Fijación Oral, Vol. 1” y “Oral Fixation Vol. 2”, dos álbumes que llegaron tras la internacionalización, uno en inglés y otro en español, demostrando la universalidad y el atractivo global de la cantante. De las producciones se desprenden éxitos como “La Tortura” con Alejandro Sanz, “Día de Enero”, “Las de la Intuición” y “Hips Don’t Lie”.

Fijación Oral, Vol. 1 le otorgó a Shakira el tercer premio Grammy de su carrera, al imponerse en la categoría de Mejor Álbum de Rock/Alternativo Latino. En los Latin Grammy, la producción recibió cuatro premios: Álbum del Año, Canción y Grabación del Año por “La Tortura” y Mejor Álbum de Pop Vocal Femenino.

Para la serie Spotify Anniversaries, Shakira comparte historias inéditas sobre sus producciones mientras reflexiona sobre el impacto de estos álbumes que, cada uno en su momento, la catapultaron a ser una de las artistas más queridas de su natal Colombia y de toda Latinoamérica.

Los episodios incluyen presentaciones especiales en las que Shakira interpreta algunos de sus éxitos más queridos por los fans. En la primera entrega, Shakira invitó a su compatriota Beéle y a la superestrella británica Ed Sheeran, de la icónica “Hips Don’t Lie”. Los EPs de estas nuevas versiones estarán disponibles exclusivamente en Spotify.

“Pies Descalzos “y “Fijación Oral” (Vol. 1 & 2) superan los 6 mil millones de reproducciones globales (incluidas más de 955 millones en Estados Unidos) y continúan resonando entre generaciones — con oyentes de la Generación Z impulsando más de la mitad de las reproducciones de Fijación Oral.