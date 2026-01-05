$!Síndrome del pancake, lo que necesitas saber

El llamado “síndrome del pancake” ha generado confusión, pero los especialistas aclaran que no se trata del alimento en sí.

La alergóloga Dra. Rosella Lee Ng explica que “el síndrome del pancake se presenta principalmente cuando una persona entra en contacto con un alérgeno. Esto no ocurre únicamente con la harina para pancake, sino con cualquier harina almacenada de forma inadecuada”.

Las personas con predisposición alérgica pueden desarrollar urticaria, rinitis, congestión nasal y otros síntomas, y en casos graves, requerir atención en urgencias. “Nunca se sabe qué tipo de reacción puede presentarse: puede ir desde una reacción leve hasta una potencialmente mortal”, advierte la especialista.

Para prevenirlo, recomienda guardar las harinas en la refrigeradora dentro de envases herméticamente sellados y comprar solo las cantidades necesarias.

La pediatra alergóloga Diva Almillategui aclara que “cuando la persona presenta síntomas, debe manejarse igual que cualquier paciente alérgico, ya que los síntomas y el desarrollo de la enfermedad alérgica son los mismos”.

“Es importante aclarar que esto no le ocurre a todo el mundo. Solo afecta a personas que tienen antecedentes, predisposición genética o que ya son alérgicas. En una persona sin antecedentes alérgicos, esto generalmente no provoca ninguna reacción”, añadió.