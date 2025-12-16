Cultura

Sinfónica despide el año con música y magia

La orquesta ha desarrollado una serie de conciertos gratuitos, que se extenderán a lo largo de esta semana

Sinfónica despide el año con música y magia
ML | Músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional durante un concierto.
Zulema Emanuel
16 de diciembre de 2025

La música de más de 60 talentosos músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional continuará llenando de espíritu festivo la ciudad con dos presentaciones imperdibles esta semana: el 17 de diciembre en la Iglesia del Parque de Juan Díaz, y el 18 de diciembre en Soho Mall, ambos a las 7:00 p.m., como parte de los conciertos gratuitos que realizan en su “Temporada Navideña 2025”.

El gran cierre de esta temporada musical se llevará a cabo el 21 de diciembre en el icónico Teatro Nacional, ofreciendo una función especial para despedir el año con la más alta calidad artística.

Esta serie de presentaciones a lo largo del país es el resultado del compromiso del Ministerio de Cultura y la Orquesta Sinfónica Nacional para democratizar el acceso al arte. Llevando la música clásica a espacios representativos más allá de la capital —como la Parroquia San Juan Bautista de Antón, el ITSE de Tocumen y el Centro de Arte y Cultura de Colón— la orquesta ha permitido que familias enteras y públicos diversos disfruten de un repertorio navideño de alto nivel.

Tags:
música
|
Navidad
|
Conciertos
|
Orquesta Sinfónica
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR