‘Sonido y vibración’ será el tour del 2026

Luna Llena de Tambores anuncia el inicio del tour Sonido y Vibración 2026, con un encuentro pensado para toda la familia, que marcará el arranque del año nuevo con música, energía y conexión colectiva.



La cita será el domingo, 4 de enero, en el Anfiteatro del Parque Omar, durante la primera Luna Llena del año. Desde las 4:00 p.m., el público podrá disfrutar del Mercadito Lunero, una feria familiar que reunirá arte, gastronomía, juegos para niños y talento nacional en tarima, creando un ambiente ideal para compartir y recorrer en comunidad antes del inicio del espectáculo principal.



A partir de las 6:00 p.m., comenzará el gran encuentro de tambores, una experiencia sonora y participativa que invita a grandes y chicos a vibrar al mismo ritmo, reforzando el espíritu de unión y celebración que caracteriza a Luna Llena de Tambores.

Las entradas en preventa tienen un costo de cinco dólares y están disponibles en Panatickets, así como en tiendas Novey y Changan de la ciudad de Panamá. Además, este año los asistentes podrán precomprar su tambor en línea para llegar listos y formar parte activa del evento.