Su arte: medio siglo honrando a la patria

Con 78 años y más de medio siglo dedicado al arte de la alfarería, Esteban Cecilio Girón de La Arena, Herrera, es un ejemplo de la cultura y la tradición panameña.

A través de sus manos, el barro se ha transformado en jarrones, tinajas, floreros y potes, piezas que no solo honran a la patria, sino que también le permitieron sustentar a su familia y educar a sus seis hijos.

A pesar de su dedicación y esfuerzo, el oficio artesanal de Girón, como el de muchos otros, no logró garantizarle el acceso a la protección social completa necesaria para vivir una vejez digna. Para Esteban, la artesanía es mucho más que barro moldeado: es cultura, identidad y tradición.

Es un oficio que lo llena de orgullo, le da propósito y lo mantiene activo y conectado con la esencia de su pueblo, informan desde el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES.

Hoy, el maestro forma parte de los 7,820 herreranos que reciben el apoyo social del programa “120 a los 65” del MIDES, ayuda económica trimestral es un reconocimiento a quienes trabajaron incansablemente.