$!Talento local pide equilibrio en propuesta de conciertos

El diputado Neftalí Zamora presentó un anteproyecto de ley que busca dinamizar la industria de conciertos y festivales en el país, señalando que los altos costos rondan el 22% en la contratación de artistas internacionales. Explicó que la propuesta busca impulsar el turismo y generar mayor movimiento económico en hotelería, transporte y restaurantes.

Desde el sector artístico, las posturas reflejan respaldo y preocupación. El artista y promotor Óscar Cruz consideró que la iniciativa puede fortalecer la economía creativa, pero insistió en que debe construirse desde la base nacional. Recalcó que el talento panameño: artistas, productores y técnicos deben ser protagonistas y no un complemento.

Por su parte, el cantante Dj Black expresó que facilitar condiciones a artistas extranjeros, sin medidas de protección, podría profundizar la desigualdad en la industria. También cuestionó que, sin controles adecuados, estos eventos podrían prestarse para intereses ajenos, insistiendo en que las autoridades deben escuchar más al gremio artístico antes de aprobar la iniciativa.

En tanto, el locutor Daniel Ospina destacó: “me agrada la iniciativa. Ya con el Crossroads y con el Macro Fest se demostró que hay potencial en cuanto a las locaciones”.

A su vez, el artista Jay B La Promesa propuso que “estos festivales no solo traigan a artistas internacionales, sino que funcionen como plataformas para propuestas locales”.