Tendrán un show teatral

El Teatro Ateneo de Ciudad del Saber será el escenario del evento cultural “Tiempo”, un espectáculo que rendirá homenaje a la legendaria agrupación panameña The Beachers el próximo 11 de septiembre.

A diferencia de un concierto tradicional, esta puesta en escena se presenta como un viaje intergeneracional que fusiona música, teatro, humor y nostalgia para celebrar la rica historia musical del país.

El show contará con un elenco estelar que incluye a los hermanos Carles Coparropa y a talentos como: Luis Arteaga y Odette Versailles.

Artistas de la talla de Idania Dowman, Iván Barrios y el maestro Osvaldo Ayala se unirán al elenco para un espectáculo inolvidable. La dirección musical estará a cargo del reconocido Billy Herron. La entrada es gratuita; sin embargo, el aforo es limitado, por lo que los boletos están disponibles para reservar ya en Panatickets.com y luego ser retirados en los puntos de venta ubicados en Felipe Motta y Multiplaza, los días 5 y 7 de septiembre.