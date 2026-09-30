Tres acusados de asesinar a una modelo de Hong Kong comparecen ante la justicia

El exmarido, su exsuegro y un excuñado de la modelo e influencer hongkonesa Abby Choi, acusados de haberla asesinado, comparecieron este miércoles ante la justicia en un macabro caso que conmocionó a la ciudad.

Choi, una influencer con más de 140.000 seguidores en Instagram, había compartido fotos de la Semana de la Moda de París apenas unos días antes de ser asesinada en 2023.

La policía encontró partes del cuerpo desmembrado de la joven de 28 años en una vivienda de las afueras de Hong Kong. Su muerte tuvo una amplia cobertura en la ciudad, donde los crímenes violentos son relativamente poco frecuentes.

Su exmarido, Alex Kwong; su padre, Kwong Kau y su hermano, Anthony Kwong, se declararon inocentes de los cargos de asesinato, informó este miércoles al jurado de nueve miembros el juez Brian Keith.

Los tres acusados, que se exponen a cadena perpetua si son declarados culpables, se mostraron tranquilos durante la audiencia.

También están acusados de impedir que el cadáver pudiese ser enterrado legalmente, un cargo del que Alex y Anthony Kwong se declararon culpables.

Choi tuvo dos hijos con Kwong, pero más tarde se divorció de él y se casó con Chris Tam, con quien tuvo otros dos hijos.

La fiscalía afirmó este miércoles ante el tribunal que Choi y la familia de su exmarido mantenían disputas financieras por una propiedad de lujo que ella había comprado para ellos.

Según los fiscales, Choi decidió años atrás registrar el inmueble a nombre de su exsuegro para pagar menos impuestos.

La fiscal Charlotte Draycott explicó que la relación de Choi con la familia Kwong comenzó a deteriorarse en 2022, cuando intentó vender el apartamento, por el que había pagado 60 millones de dólares de Hong Kong (7,65 millones de dólares estadounidenses).

Según la fiscalía, el exsuegro de Choi, Kwong Kau, un expolicía retirado de 68 años, se volvió "extremadamente resentido y furioso" por el intento de venta y decidió matar a la modelo porque quería conservar el apartamento.

Tanto él como sus hijos decidieron actuar juntos, sostuvo la fiscalía. "Afirmamos que los tres decidieron hacerlo juntos", declaró Draycott, y apuntó que cada uno de ellos "desempeñó un papel" tanto en la muerte de Choi como en el ocultamiento de su cadáver en una casa de las afueras.

El juicio, suspendido hasta el viernes, está previsto que se prolongue hasta diciembre.