Tribunal Electoral celebra boda masiva con 39 parejas

En conmemoración de sus 69 años de aniversario, el Tribunal Electoral celebró una emotiva boda masiva en la que 39 parejas formalizaron su unión civil, en un acto que destacó la importancia del amor, la fidelidad y la construcción conjunta de una nueva vida en pareja.

La ceremonia fue presidida por el magistrado Alfredo Juncá, quien con humor y emotividad dirigió palabras a los recién casados sobre la responsabilidad y el compromiso que implica el matrimonio.

Durante su intervención, Juncá recordó que “los problemas que llevan a la separación no son los grandes, sino los pequeños detalles del día a día”, instando a las parejas a mantener el respeto, la comunicación y la comprensión mutua como pilares de su relación.

Acompañado por la secretaria y los testigos oficiales, el magistrado dio lectura a los artículos del Código de Familia que rigen el matrimonio civil, resaltando el valor de la fidelidad, la convivencia y la corresponsabilidad económica en el hogar.

Las parejas participantes cumplieron con los requisitos legales establecidos, entre ellos certificados de soltería, copias de cédulas, testigos y exámenes de buena salud. Para los extranjeros, se solicitaron documentos equivalentes de su país de origen y pasaportes vigentes.

En un ambiente festivo, acompañados por familiares y amigos, los contrayentes sellaron su compromiso bajo el mensaje central de que el matrimonio es una construcción de amor y trabajo mutuo.