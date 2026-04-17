$!Un festival que honra la etnia negra y apoya el talento local

El próximo sábado 16 de mayo, Anclas Mall, en Panamá Oeste, será el escenario de un encuentro que busca resaltar la identidad cultural panameña con la realización del Festival Cultural “Más que un Festival, una Experiencia Cultural”.

La actividad reunirá a familias, jóvenes y visitantes en un ambiente sano, con una programación que incluye presentaciones artísticas en vivo, espacios para artesanos y emprendedores, stand de salud, así como una zona infantil para el disfrute de los más pequeños.

La iniciativa se desarrollará en el anfiteatro del centro comercial a la 1:00 p.m., marcando su primera edición en el área oeste, con acceso completamente gratuito para el público.

El vicepresidente comercial del festival, Said Calvo, explicó que el evento se enmarca dentro del mes de la etnia negra, buscando resaltar la diversidad cultural del país con la participación de artesanos y agrupaciones de distintas regiones. “Vamos a tener artesanos ngäbe, guna, sombreros de Coclé y estamos también invitando a representantes de cada provincia, porque cada cultura tiene algo distinto que ofrecer”, comentó.

Asimismo, adelantó que habrá presentaciones de danzas tradicionales, incluyendo expresiones indígenas, como parte de una programación que apuesta por el valor cultural. “La cultura lo es todo”, enfatizó.

Con está propuesta, el Festival Cultural en Anclas Mall busca ingresar por primera vez como una tradición para los chorreranos, y convertirlo en una plataforma de impulso para el talento nacional y un espacio de encuentro para los panameños.