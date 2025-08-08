Un llamado al amor y al perdón

M.Salomón | El escritor, poeta y abogado panameño Ramón Bartolí presenta su obra más íntima y espiritual “ÍntimaMente: donde el alma se encuentra consigo misma en un diálogo sagrado”, un libro que invita al lector a mirar hacia adentro, sanar heridas emocionales y caminar con Dios en el centro de su vida.

“Todos somos amor”, aseguró Bartolí, quien deja claro que su enfoque es espiritual, no religioso. El poemario nace de sus propias vivencias y del deseo profundo de tocar el alma de los demás para inspirarlos a cerrar los huecos del pasado, mejorar sus relaciones especialmente entre padres e hijos, y vivir un presente más consciente.

La obra combina poemas explicativos con reflexiones sobre el perdón, la fe y el propósito que hay en la vida. Bartolí estará presente desde el 11 hasta el 17 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Panamá, que será en Atlapa, en el stand de Gran Morrison.