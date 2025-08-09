Una celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas

En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Museo de la Mola (MUMO), una iniciativa de la Fundación Alberto Motta, y JCDecaux se han unido para lanzar una campaña visual en espacios urbanos.

Durante todo el mes de agosto, un circuito de mobiliario urbano digital y análogo en puntos estratégicos de la ciudad exhibirá una selección de molas, las piezas textiles emblemáticas del pueblo Guna. El objetivo de la campaña es visibilizar y revalorizar el arte indígena panameño en un entorno urbano de gran alcance.

La mola, más que una prenda, es una expresión de conocimiento ancestral, cosmovisión y resistencia cultural del pueblo Guna, con diseños que han sido reconocidos como parte del patrimonio cultural de Panamá.

JCDecaux colabora en la iniciativa poniendo a disposición su red de espacios publicitarios, mientras que el MUMO busca extender su misión más allá de sus paredes. “Para el MUMO, esta colaboración es una oportunidad de extender el museo más allá de sus paredes y llevar el mensaje de los pueblos indígenas a un público más amplio”, señaló Javel Altamiranda, directora del museo.

La campaña invita a la ciudadanía a reflexionar y reconocer el valor de las culturas indígenas en la construcción de una sociedad más diversa.