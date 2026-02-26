Una noche de humor y baile

ML | Música, humor y baile llegarán al Teatro Nacional con “Este Gran Concierto”, el 4 y 5 de marzo, a las 7:30 p.m.

La producción, que celebra su tercer año consecutivo, reunirá a siete músicos, seis cantantes y ocho bailarinas en un espectáculo dirigido por Jossie Jiménez. El repertorio incluirá éxitos desde los años 70 hasta la actualidad, combinando música, coreografías y toques de humor en una propuesta que impulsa el crecimiento del teatro musical en el país.

El director Nacional de Las Artes, Gianni Bianchini, resaltó que MiCultura acompaña y respalda iniciativas que fortalecen las disciplinas escénicas y elevan la calidad artística nacional. Por su parte, César Robles, director artístico del Patronato del Teatro Nacional, afirmó que el trabajo conjunto permite ofrecer una plataforma sólida para el talento panameño y ampliar la oferta cultural con más contenido nacional en los escenarios del país.

Los boletos tienen un costo de $20 y están disponibles en Panatickets.