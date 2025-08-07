UTP celebrará mañana la final de su Jornada de Iniciación Científica con más de 100 proyectos en competencia

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) realizará este viernes 8 de agosto de 2025 la final de la Jornada de Iniciación Científica (JIC), donde más de 300 estudiantes presentarán alrededor de 100 proyectos de investigación en distintas áreas del conocimiento.

Los participantes provienen de las seis facultades y de los siete Centros Regionales de la UTP, y competirán en las categorías de Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanísticas, y Ciencias Naturales y Exactas. Cada proyecto debe presentarse en formato de artículo científico, acompañado de un póster y una exposición oral.

Los trabajos mejor evaluados serán preseleccionados para representar a la universidad en la Gran Final Nacional de la JIC, que se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre en el Congreso de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC).

La actividad tendrá lugar en el Teatro Auditorio del Edificio de Postgrado del Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso de la UTP, desde las 7:00 a.m. La JIC es organizada por la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión (VIPE), con el objetivo de promover el interés por la investigación científica entre estudiantes de grado